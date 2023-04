Ruangrupa: arte, ecologia e impegno. L’incontro in Accademia

Comunità, dialogo, confronto, sostenibilità, ecologia, partecipazione e un granaio di riso. Ecco le parole chiave per entrare nel mondo di ruangrupa, collettivo artistico di Giacarta, rivoluzionario ‘direttore artistico’ dell’ultima Documenta a Kassel, domani alle 17 all’Accademia di Belle Arti, ospite di riparAzioni.

Reza Afisina, come nasce il collettivo ruangrupa?

"A metà degli anni ‘90, al college. Ci siamo formati come collettivo nel 2000, due anni dopo la caduta del regime del Nuovo Ordine. Non abbiamo i cosiddetti membri. Da ruangrupa, solo 9 di noi hanno e assunto l’incarico di direttore artistico per Documenta".

Cosa ci rivela la vostra pratica del ‘granaio di riso’?

"Lumbung come pratica proviene dalla cultura indonesiana. Sperimentare il lumbung significa impegnarsi socialmente, riconoscere risorse, scambio di esperienze e pensare e lavorare insieme per l’ecosistema sostenibile".

Come può l’arte essere efficace nella vita di tutti i giorni, tema degli incontri?

Iswanto Hartono: "In Indonesia la cultura comunitaria è più dominante dell’individualità all’interno delle nostre società, quindi la collettività fa già parte della nostra cultura. Abbiamo il termine per questo, gotong royong, ’sollevare insieme’. E poiché il lumbung ha alcuni valori come sostenibilità, ancoraggio locale, indipendenza, condivisione, resilienza per citarne alcuni, l’atto di praticare il lumbung è anche mezzo per prepararsi ed essere sostenuti, per imparare l’equilibrio tra la natura e il consumo umano. Questo valore è cruciale in questo momento di crisi climatica".

Benedetta Cucci