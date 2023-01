Ruba 200 euro di prosciutto, arrestato

Un arresto per tentata rapina domenica pomeriggio, intorno alle 14.15, all’interno del Centro Lame. Un uomo, 24 anni, di origini tunisine, è stato fermato all’uscita del centro commerciale da uno degli addetti alla vigilanza che si era insospettito dal suono emesso del dispositivo antitaccheggio al passaggio del giovane. Il ragazzo, poco prima di essere fermato, infatti stava provando a uscire indisturbato dal centro commerciale con circa 200 euro di prosciutto crudo. Subito dopo essere stato scoperto, è scattata una rissa che ha visto coinvolti il vigilante e il ventiquattrenne: il primo, nel tentativo di fermare la fuga del malvivente, è stato aggredito e colpito con numerosi calci e spintoni. Per il momento non sono note le condizioni dell’addetto alla sorveglianza, ma è presumibile che il referto arriverà nei prossimi giorni. Gli agenti della Polizia sono stati chiamati dai tanti presenti che affollavano il centro e che hanno assistito alla scena. I poliziotti sono arrivati subito, hanno bloccato il ventiquattrenne e lo hanno arrestato. Il giovane è già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. E’ stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che lo ha giudicato con rito direttissimo.