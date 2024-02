Ruba 400 euro di alcolici, ma scatta l’allarme

Un arresto in flagranza per tentato furto aggravato in un punto vendita di piazza dei Martiri. È successo nella notte tra venerdì e sabato, quando il personale di vigilanza del supermercato, allertato dall’attivazione dell’allarme, ha notato un soggetto sospetto. È scattata subito la chiamata al 113: giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno trovato l’uomo, un cittadino italiano di 39 anni, che tentava di nascondersi al buio nella scala presente sul retro del supermercato. Il malvivente era riuscito a entrare nel punto vendita utilizzando la porta del magazzino (danneggiata e non più funzionante) e, una volta dentro, aveva rubato diverse bottiglie di alcol per un valore complessivo di circa 400 euro. Arrestato e portato in Questura in attesa del giudizio direttissimo, l’uomo è risultato un volto già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio.