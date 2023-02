Si è intrufolato a Villa Pallavicini durante una raccolta di adesioni alla Polisportiva Antal Pallavicini ed è uscito con un bottino di ben 9mila euro in contanti. L’uomo, un italiano di 34 anni senza fissa dimora della zona e già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri della stazione Navile.

Il trentaquattrenne, dopo aver fatto un giro di perlustrazione all’interno della struttura, è riuscito a individuare dove fosse nascosta la cassaforte e, in seguito, scappare con il bottino. Finora un colpo senza sbavature, se non fosse che il ladro è stato tradito da un particolare ritrovato in seguito all’interno della villa.

Una volta recuperati i soldi infatti, il trentaquattrenne si è allontanato indisturbato ma, nel tentativo di fuggire senza essere notato dalle persone presenti, ha lasciato cadere una copia di un’email in cui erano riportati tutti i suoi dati anagrafici, ritrovata poi nei giorni successivi vicino al luogo in cui era presente la cassaforte.

L’uomo è stato infatti individuato dalle forze dell’ordine grazie all’aiuto della segretaria di turno a Villa Pallavicini proprio nel giorno del furto. La donna, ricordasi della presenza sospetta del trentaquattrenne, ha ricollegato che le informazioni presenti sul foglietto potessero essere riconducibili proprio all’autore del colpo.

Il ladro è stato denunciato, ma la cassaforte con all’interno i novemila euro in contanti derivati dalla raccolta delle quote per le adesioni alla Polisportiva, non è mai stata ritrovata.

La testimonianza fornita dalla segretaria della villa è stata confermata anche dai filmati della telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutta la scena.

C.C.