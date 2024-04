Ruba al bar Zanzibar. Preso dalla polizia. Il titolare: "Gli agenti bravi e tempestivi"

"I poliziotti sono stati bravissimi. Hanno fermato subito il ladro e hanno recuperato tutta la refurtiva. A noi resta il danno alla saracinesca, ma che dire... poteva andare molto peggio". Valentino Montanari (nella foto), titolare del bar Zanzibar di via D’Azeglio, era al lavoro come sempre ieri mattina, benché la sua nottata fosse stata piuttosto movimentata. Alle 3,40, infatti, aveva ricevuto una chiamata dalla polizia, che lo informava del furto appena messo a segno nel suo locale, con il ladruncolo arrestato in flagranza. Gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco, infatti, in servizio di controllo in centro, avevano notato l’uomo, un bengalese di 30 anni con precedenti specifici, uscire dal locale, passando sotto la saracinesca alzata di una trentina di centimetri appena. Con sé l’uomo aveva due grosse buste, cariche di bottiglie di birra, di prosecco, di vino e poi di caramelle e dolciumi vari, arraffati in tutta fretta all’interno del bar, per un valore complessivo di circa 500 euro.

Alla vista dei poliziotti, il ladruncolo ha mollato le buste e poi ha tentato la fuga, ma è stato subito raggiunto e bloccato. Al termine degli accertamenti, il trentenne, già gravato da un ordine di espulsione emesso a marzo, è stato arrestato per furto aggravato. In direttissima, ieri mattina, l’arresto è stato convalidato e l’uomo portato alla Dozza. questo, mentre la Squadra mobile sta lavorando per verificare se il trentenne possa essere responsabile di altri furti messi a segno nell’ultimo periodone tra locali e negozi del centro. "Ha preso le caramelle, le bottiglie di vino... Non so cosa poteva pensare di trovare qui. Un furto da poveretto, ecco", ha concluso il barista.

n. t.