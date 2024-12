Ruba al supermercato. Denunciato 40enne

Pomeriggio movimentato pochi giorni fa a Bazzano dove i carabinieri hanno inseguito, fermato e denunciato un ladro seriale che aveva appena messo a segno un furto al supermercato Coop del capoluogo di Valsamoggia. L’uomo, un quarantenne straniero senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per guai precedenti con la giustizia, può essere considerato un trasfertista di questi reati. Approdato in via Circonvallazione nord con un mezzo pubblico, è entrato nel supermercato e ha prelevato modeste confezioni di alimenti che ha occultato sotto il giaccone. Arrivato alla barriera delle casse, ha proseguito come se dovesse uscire senza acquisti. Nel percorso verso le porte che danno sotto il porticato ha iniziato a fare manbassa di prodotti disposti lungo il percorso di esodo. Li ha stipati in una borsa e si è diretto a passo veloce all’uscita, ma in quel momento è scattato l’allarme attivato dal personale con la richiesta di intervento dei carabinieri.