Ruba al tabaccaio e rivende agli amici

Dipendente infedele ruba sigarette e prodotti vari dalla tabaccheria per cui lavora, per poi rivenderli privatamente ad amici e conoscenti nei pressi di un bar di Osteria Grande. Pizzicato dal titolare e dai carabinieri il soggetto, un italiano di 53enne, incensurato e residente a Osteria Grande di Castel San Pietro, è stato denunciato per furto. La denuncia dell’uomo è arrivata a seguito di un’intensa attività di indagine svolta dalla stazione dei carabinieri di San Lazzaro di Savena.

Tutto è partito all’incirca un mese fa con la denuncia del titolare della tabaccheria presso cui il 53enne lavorava. Il proprietario dell’attività che si trova sulla via Emilia è un sanlazzarese 47enne. Questo, da novembre dello scorso anno, ha cominciato a rendersi conto di alcuni ammanchi di prodotti, tra sigarette e affini, e ha, dunque, iniziato a sospettare dell’unico dipendente dell’attività, l’italiano 53enne. Il titolare, a quel punto, ha avvisato i carabinieri di via Paolo Poggi della situazione e ha continuato nel frattempo a monitorare il dipendente. Grazie all’indagine dei militari è stato poi appurato che il 53enne trafugava, proprio da novembre 2022, alcuni prodotti.

Se li portava via, nascondendoli, a fine turno e poi li andava a rivendere, ad amici o conoscenti, nei pressi di un bar di Osteria Grande, la frazione di Castel San Pietro dove l’uomo risiede. Pochi giorni fa, conclusa l’indagine che ha dato prova certa dell’infedeltà del dipendente, i carabinieri di San Lazzaro hanno dapprima fermato il 53enne, che era bordo del suo motorino, per una prima fase di perquisizione, quella personale, e, poi, si sono recati a casa dell’uomo per una perquisizione domiciliare. Presso l’abitazione del 53enne i carabinieri hanno trovato, sulla scrivania della camera da letto, svariati prodotti di tabaccheria.

Si trattava nello specifico di tre pacchetti di sigarette, un pacchetto di sigari, dieci pacchetti di cartine sottili, quattro pacchi di tabacco e quattro pacchetti di filtri per un valore totale di un centinaio di euro. Tutti i materiali ritrovati, che si presume siano stati trafugati dalla tabaccheria di San Lazzaro, sono stati sequestrati e verranno analizzati dall’ufficio dei Monopoli di Stato di Bologna. Il soggetto, invece, è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere del reato di furto.

Zoe Pederzini