Ruba alla Coop: denunciata 60enne

Fa la spesa, ma nasconde in un altro sacchetto alcuni prodotti più ‘prestigiosi’ che non vuole pagare. Una italiana 60enne è stata denunciata per furto dai carabinieri della Tenenza di Medicina. I fatti sono avvenuti il giorno di Capodanno, a poche ore dal cenone, nel supermercato Coop di Medicina in via Licurgo Fava. La donna, incensurata, è entrata nell’affollato supermercato riempiendo il carrello della spesa di qualche bene di prima necessità. Intanto, però, fiduciosa che nessuno l’avrebbe notata , altri prodotti, a base di tartufo, li ha infilati in un sacchetto che aveva in spalla, poi si è diretta alle casse. Un addetto alla sicurezza ha notato qualche prodotto che fuoriusciva dalla ‘sportina’ e le ha chiesto lo scontrino del pagamento. La donna, con fare agitato, ha consegnato lo scontrino al vigilante che, ben presto, ha scoperto il furto.