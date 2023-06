Ruba all’Esselunga materiale elettrico: arrestata una 45enne

Aveva nascosto nelle tasche il materiale informatico che aveva prelevato dallo scaffale ed aveva tentato di uscire dal supermercato eludendo le casse la 45enne albanese incensurata arrestata l’altro pomeriggio all’Esselunga di Casalecchio. La donna era entrata nel punto vendita presso il centro commerciale Meridiana. Dagli scaffali del materiale elettronico e informatico si era rifornita di cuffiette e di alimentatori esterni power bank dal valore complessivo di circa 200 euro che aveva infilato in tasca prima di dirigersi all’uscita senza pagare. Una mossa che non è sfuggita agli agenti della vigilanza che l’hanno inseguita e fermata. Per poi consegnarla ai carabinieri che l’hanno tratta in arresto. Provvedimento convalidato dal giudice del tribunale di Bologna che ha disposto la scarcerazione.