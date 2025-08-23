Ruba auto al lavaggio. Trovato e arrestato

L’auto lasciata alla postazione di lavaggio in una stazione di servizio, al momento del ritiro risulta scomparsa. Un 29enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri per il reato di furto aggravato. Ad eseguire l’arresto sono stati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto. I militari erano stati informati del furto di un’automobile in un autolavaggio della zona. Il 29enne marocchino è stato rintracciato dai carabinieri nelle vicinanze, mentre si stava allontanando alla guida del veicolo rubato. Ulteriori accertamenti dei militari di San Giovanni hanno consentito di appurare che, qualche ora prima, il proprietario dell’auto, un 51enne italiano, aveva portato il veicolo in una stazione di servizio per farlo lavare, dicendo che sarebbe tornato a prenderlo.

Poco dopo, però, un giovane, poi identificato nel 29enne marocchino, si è presentato al personale dell’autolavaggio per ritirare l’auto, fingendo di essere lì per conto del proprietario che, per un imprevisto, non era riuscito a tornare di persona. Dopo aver convinto il dipendente della stazione di servizio il 29enne marocchino si è fatto consegnare le chiavi ed è partito. Ci sono voluti pochi minuti perché il proprietario tornasse a prendere la macchina senza più trovarla. Venuto a sapere di quanto accaduto il 51enne ha subito chiamato le forze dell’ordine. Fortunatamente la tempestività della segnalazione e dell’intervento dei carabinieri ha permesso un celere rintraccio del ladro e dell’auto, che è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura, il responsabile, arrestato dai carabinieri, a seguito del giudizio direttissimo, è finito in carcere, vista anche la lunga lista di precedenti penali a suo carico. Il 29enne, infatti, solo il mese scorso era stato arrestato nell’ambito di una misura cautelare, il divieto di avvicinamento, all’ex compagna.

Zoe Pederzini