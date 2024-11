Ruba la borsa di una ragazza a 18 anni, bloccato e arrestato dai carabinieri a Bologna

Bologna, 13 novembre 2024 - Ha rubato la borsa a una ragazza in pieno centro storico, senza che la vittima, seduta ai tavolini di un locale, se ne accorgesse. Il ladro, un diciottenne, è stato però notato dai carabinieri che, grazie a un militare dell'Arma libero dal servizio e a un cittadino, lo hanno bloccato e arrestato in via Indipendenza con l'accusa di furto aggravato e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

È quanto accaduto l'altro giorno nel primo pomeriggio in centro storico, quando una pattuglia dei carabinieri ha visto un ragazzo correre in via Righi con una borsa di donna in mano. Il diciottenne, alla vista dei militari dell'Arma, ha abbandonato la refurtiva, tentando di scappare, ma è stato raggiunto in via Indipendenza dai carabinieri, da un militare dell'Arma libero dal servizio e da un cittadino, che notata la scena si era messi sulle tracce del ladro.

Dalla ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, il giovane si sarebbe avvicinato alla borsa della ragazza, appoggiata su una sedie del locale dove la vittima era seduta, per rubarla e poi scappare, senza che lei se ne accorgesse. Il diciottenne, straniero e in Italia senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

Il processo per direttissima ne ha convalidato l'arresto, senza che venisse applicata nessuna misura cautelare. Il giovane, però, sebbene fosse stato rimesso in libertà, è stato portato in carcere in quanto destinatario di un ordine di custodia cautelare per reati contro il patrimonio commessi in passato.