Ruba bracciali e orologi da una vetrina in via Indipendenza a Bologna: arrestato

Bologna, 12 settembre 2025 – Un 34enne di origine francese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna con l’accusa di furto aggravato dalla destrezza. L’uomo, fingendosi interessato all’acquisto di alcuni prodotti, è entrato in un negozio di via Indipendenza e, approfittando di un attimo di distrazione della commessa, ha afferrato bracciali e orologi esposti in vetrina, per un valore di circa 300 euro, dandosi poi alla fuga a piedi. Il titolare del negozio ha immediatamente richiamato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri in transito, indicando la direzione di fuga del ladro verso la stazione ferroviaria. I militari sono riusciti a intercettarlo poco dopo in via don Minzoni. La perquisizione ha consentito di recuperare la refurtiva, restituita subito al commerciante. Il 34enne è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, celebrato il 9 settembre. L’arresto è stato convalidato e il processo rinviato a ottobre con rito abbreviato. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.