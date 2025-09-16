Esce dal carcere e ruba un camion dei vigili del fuoco: arrestato a Bologna

Bologna, 16 settembre 2025 – Era stato arrestato appena qualche giorno fa per rapina, il 12 settembre, e per aver preso a bastonate il titolare di una pizzeria in Bolognina, ma si è reso subito protagonista di un altro crimine. Appena uscito dal carcere della Dozza a Bologna, il ventunenne in questione ha rubato un camion dei vigili del fuoco dal vicino comando di via Ferrarese e ha provato a darsi alla fuga. Senza successo.

Il giovane sul mezzo dei pompieri è stato bloccato da un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio, che ha piazzato la sua moto davanti al camion per sbarrare la strada. Poco dopo è intervenuta anche una volante del commissariato Bolognina Pontevecchio, che lo ha fermato definitivamente e arrestato. Il protagonista dell’episodio è il 21enne di origine egiziana che la stessa polizia aveva già arrestato il 12 settembre per la rapina in una pizzeria di via Niccolò dall'Arca, in Bolognina.

Rimesso in libertà, il giovane è uscito dal carcere e si è introdotto nel piazzale del comando dei pompieri, che dista poche centinaia di metri. Qui è salito su un camion che viene usato per le emergenze e ha sempre le chiavi a bordo. La fuga del ventunenne è durata poco, perché il poliziotto fuori servizio si è accorto che la persona alla guida del mezzo dei vigili del fuoco non era un pompiere e lo ha bloccato all'altezza della rotatoria di via Ferrarese. Il giovane è stato portato in carcere e si trova nuovamente alla Dozza.

La Lega attacca

Sull'episodio è intervenuto Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna: "Urgono misure serie per la sicurezza, i vigili del fuoco chiedono da tempo un presidio e interventi per tutelare la struttura e il personale". Per Di Benedetto "è necessario un Cpr per l’espulsione di questi soggetti".

Le parole di Fratelli d’Italia

Sull’episodio parla Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione: "Un ringraziamento sentito da parte mia e di Fratelli d’Italia va all’agente della polizia penitenziaria, libero dal servizio, che con prontezza e senso del dovere è riuscito a impedire il furto di un mezzo dei vigili del fuoco, evitando potenziali conseguenze gravissime per l’incolumità pubblica. Un gesto che dimostra, ancora una volta, l’importanza delle forze dell’ordine anche al di fuori del servizio attivo”.

"Quanto accaduto è gravissimo – chiude la meloniana – e dimostra ancora una volta come la gestione della sicurezza urbana necessiti di interventi strutturali e immediati. È inaccettabile che una persona appena uscita dal carcere possa compiere un’azione del genere con tale facilità. Serve un presidio maggiore, anche a tutela delle strutture operative e del personale, come già richiesto dagli stessi vigili del fuoco”.