Ruba la cassaforte dell’Opera padre Marella e tenta il bis al centro analisi di via dell’Artigiano a Bologna

Bologna, 4 agosto 2023 – È stato un vicino a vedere dei movimenti all’interno del centro analisi di via dell’Artigiano e chiamare i carabinieri. Una volta sul posto, i militari del Radiomobile hanno subito individuato l’intruso: un italiano di 54 anni con precedenti, che avrebbe dovuto essere in casa perché sottoposto a un affidamento in prova.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era arrivato in zona Roveri in bicicletta: e legata alla bici è stata trovata una cassaforte ancora chiusa. Con sé il 54enne aveva anche degli arnesi da scasso. Mentre i militari, con l’ausilio dei colleghi della Sezione investigazioni scientifiche, aprivano la cassaforte, ai carabinieri della stazione Navile arrivava una segnalazione di un furto avvenuto nella notte all’Opera padre Marella di via del Lavoro. È così emerso che la cassaforte trasportata dall’uomo era proprio quella sottratta in via del Lavoro poco prima, fatto accertato da alcuni documenti rinvenuti proprio all’interno della stessa, assieme a 2600 euro che sono stati restituiti all’associazione. Al termine delle verifiche, i militari hanno quindi denunciato l’uomo per i reati di ricettazione e tentato furto.