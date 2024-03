Bologna: ruba il cellulare al tassista e gli chiede 200 euro per la restituzione

Bologna, 17 marzo 2024 – Dopo essersi fatto trasportare dal tassista in via Belle Arti, prima ha tentato di pagare la corsa con un bancomat rubato, poi ha sottratto il cellulare all’autista e, per darglielo indietro, ha chiesto 200 euro.

È successo questa notte intorno alle 2 e il tassista ha chiamato la polizia che ha arrestato l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, per furto aggravato, estorsione e indebito utilizzo di carta di credito.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, il pregiudicato al termine della corsa aveva tentato di pagare utilizzando una carta di debito, ma il pagamento non era andato a buon fine in quanto la carta era stata bloccata, perché provento di furto.

Il tassista, visto la cifra non alta dovuta, aveva quindi fatto scendere l’uomo dal taxi, ma appena ripartito si era accorto della mancanza del suo telefono cellulare.

Tornato indietro, dopo aver contattato il 113, era riuscito a prendere contatti con l'uomo appena sceso, che a questo punto gli aveva proposto la restituzione del telefono in cambio di 200 euro.

Mentre discutevano era sopraggiunta la volante della polizia che, ricostruiti i fatti, ha arrestato il passeggero, che è stato anche denunciato per porto oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un cutter e un coltello.