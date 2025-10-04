Bologna, ruba cingolato dal cantiere del tram e sfonda la vetrata in via Indipendenza

Bologna, 5 ottobre 2025 – Ha acceso un cingolato, direttamente dentro il cantiere del tram di via Indipendenza, e ha fatto manovra verso la vetrina del negozio Oysho, all’angolo con via dell’Orso. Con il Dumper ha così sfondato la vetrata. Il tutto in piena notte, attorno alle 4, tra venerdì e sabato. Una spaccata ma senza bottino, dato che l’uomo, ripreso nei movimenti dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, è sceso poi dal mezzo senza neanche intrufolarsi nel negozio.

Invece, dentro al cantiere della linea rossa, era riuscito ad entrarci, mettendo in moto uno di quei mezzi che solitamente si usano per i lavori. Poi ha puntato direttamente la vetrina di Oysho, il negozio di intimo e abbigliamento. Un impatto violentissimo, sentito anche da alcuni residenti, che ha fatto crollare tutta la vetrata.

Non è ancora chiaro come l’uomo – stando a quanto visibile dalle immagini della videosorveglianza, al vaglio della Polizia – dopo aver superato la recinzione in ferro, sia riuscito a mettere in azione il Dumper. Ovvero se ci fossero o meno le chiavi, magari dimenticate da qualche lavoratore, o se l’abbia acceso direttamente lui. Ma la cosa certa sono i danni che l’uomo ha causato al negozio.

Ieri mattina il mezzo era ancora sotto ai portici, ‘parcheggiato’ dentro al negozio. I gestori dell’attività hanno dovuto mettere diverse paratie in legno, su misura, per coprire il buco creatosi al civico 34.

Fatti simili, in pieno centro, si sono già verificati negli ultimi tempi. Tre settimane fa ci fu un maxi furto alla gioielleria Rocca. I ladri, in questo caso, svaligiarono la boutique con una Panda rossa in retromarcia, usata come ariete. Negozio distrutto e malloppo di gioielli e orologi di lusso. Ma negli ultimi mesi anche una profumeria era finita nel mirino dei malviventi. E poi scippi di telefoni, collanine e bracciali.