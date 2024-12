Ruba dalle auto in sosta: arrestato

Forzava le auto in sosta per rubare quello che trovava: arrestato. Si tratta di un cittadino italiano di 33 anni. Venerdì, alle 15 circa, il personale della volante del commissariato Due Torri San Francesco e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, è intervenuto in via Savanella a seguito di diverse segnalazioni sulla linea di emergenza. Era stata segnalata la presenza di un uomo intento a forzare le auto parcheggiate. Arrivati subito sul posto, gli agenti hanno intercettato l’uomo che è stato riconosciuto da quanti avevano fatto le segnalazioni come l’autore del reato. È stato quindi fermato e perquisito: l’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite, un cutter con lama parziale e uno stereo portatile corrispondente a quello rubato da una delle auto forzate.

Il 33enne, privo di qualsiasi documento, è stato accompagnato dalla volante in Questura per altri accertamenti. È risultato avere numerosi precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia; ed è risultato essere in regime di semilibertà con la possibilità di allontanarsi dalla locale Casa Circondariale esclusivamente per andare a lavoro. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato continuato e denunciato per il possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Ieri, la direttissima disposta dal pm.