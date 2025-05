Ruba dentro le auto. Preso e subito libero

Si aggirava tra le macchine in sosta in via Albinoni, sbirciando all’interno. Un comportamento che ha subito insospettito una residente, che ha chiamato la polizia. È stato così arrestato l’altro giorno l’ennesimo ‘predone di auto’, un trentaduenne marocchino, irregolare e pieno di precedenti, per furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti del Bolognina Pontevecchio a rovistare dentro una Mercedes; inoltre, un cittadino ha dichiarato loro di aver visto lo straniero rubare monete e uno zainetto. Fermato, il trentaduenne aveva con sé la refurtiva. Ed è stato arrestato. Dopo la convalida, è stato rimesso in libertà con un divieto di dimora.