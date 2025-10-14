Bologna, ruba detersivo per 300 euro poi spruzza lo spray al peperoncino alla guardia giurata

Bologna, 14 ottobre 2025 – Prima ha fatto razzia di confezioni di detersivo poi, per riuscire a scappare ha spruzzato lo spray al peperoncino sul viso dell’addetto alla sicurezza che cercava di bloccarlo:.

L’uomo, 51 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna con l’accusa di tentata rapina impropria. Dai controlli effettuati è risultato disoccupato e già noto alle Forze dell’ordine.

Il fatto è accaduto all’interno di un esercizio commerciale situato in via Marconi. Qui l’uomo ha messo a segno il colpo rubando numerose confezioni di detersivo che, forse, avrebbe successivamente rivenduto considerata la quantità rubata.

Naturalmente ha tentato di uscire dal negozio senza pagare la merce. La circostanza non è passata inosservata a un addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale che aveva notato l’atteggiamento sospetto dell’uomo e lo stava già attentamente osservando sin dall’ingresso nell’esercizio commerciale.

L’addetto ha tentato di bloccare il malvivente non appena ha oltrepassato le casse, omettendo di pagare la merce, ma il ladro ha tirato fuori lo spray al peperoncino per bloccarlo e riuscire a scappare. Ma l’addetto è riuscito ugualmente a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine.

Una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri, accorsa dopo pochi istanti sul luogo, è riuscita bloccare il fuggitivo che era ancora nei paraggi del negozio e ad arrestarlo.

La merce rubata, per un valore circa 300 euro, è stata recuperata dai militari e restituita all’attività commerciale.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 51enne è stato portato alla Dozza, in attesa dell’udienza di convalida.