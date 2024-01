Ruba due computer a scuola: in manette

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 27enne italiano per furto aggravato. È successo alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì, quando i militari della Centrale Operativa sono stati informati della presenza di un soggetto che si aggirava con fare sospetto nei pressi della scuola d’infanzia David Sassoli (zona Pescarola). Raggiunto dai carabinieri, il giovane è stato trovato in possesso di un piede di porco, gettato in un bidone dell’immondizia, e due computer portatili. Accendendo i pc, i carabinieri si sono accorti del contenuto, materiale didattico insieme con video e foto dei bambini che frequentano la scuola: una prova di come l’uomo si fosse impossessato dei dispositivi all’interno dell’istituto. Il piede di porco è stato sequestrato, mentre i due notebook sono stati restituiti al personale scolastico.

Il 27enne, disoccupato, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri in attesa del giudizio per direttissima.