Ruba due volte all’ExtraCoop: preso

Aveva proprio sete il 52enne arrestato l’altro giorno dai carabinieri al Centronova di Castenaso per aver messo a segno due furti nel giro di pochi minuti. A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma un addetto alla sicurezza dell’ipermercato, che aveva tentato di fermare l’uomo. Urtato dall’addetto alla sicurezza che si era avvicinato per un controllo, l’uomo si era liberato di una busta con sei bottiglie di super alcolici e alimentari rubati, per un valore di 277 euro. Invece di allontanarsi, era poi rimasto in zona: i carabinieri lo hanno fermato dopo averlo sorpreso a tentare un altro colpo, questa volta da 317 euro solo in alcolici, nella stessa Extracoop. La refurtiva è stata recuperata e restituita.