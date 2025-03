Ruba 110 euro di formaggio al supermercato e aggredisce il vigilante: arrestato

Bologna, 31 marzo 2025 – I carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno arrestato un 30enne italiano, senza fissa dimora e disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di tentata rapina impropria. È successo ieri pomeriggio all’interno della Coop di via Pirotti quando l’uomo, dopo essersi aggirato tra le corsie con fare sospetto, ha preso e nascosto quattro confezioni di formaggio dal valore di circa 110 euro per poi dirigersi verso l’uscita del supermercato senza pagare.

Immediatamente raggiunto e bloccato da un addetto alla sicurezza, il senzatetto lo ha insultato con epiteti razzisti e aggredito con calci e pugni. Tra i due ne è nata così una colluttazione sedata grazie anche all’aiuto di alcune persone che erano presenti. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo è stato fermato e la merce riconsegnata. Portato in caserma, il senza fissa dimora è stato poi condannato per direttissima alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per tentata rapina impropria. Attualmente è recluso nel carcere della Dozza.

Solo nel capoluogo emiliano vivono più di mille clochard, 4.394 in tutta l’Emilia Romagna

Il problema dei senzatetto a Bologna e provincia è molto sentito. Solo nel capoluogo emiliano vivono più di mille clochard, 4.394 in tutta l’Emilia Romagna. Un fenomeno, purtroppo, in aumento, dovuto anche alla condizione di crisi economica e familiare che ha un peso più rilevante di quello che si immagina. Molti sono italiani e come conferma il Comune: "Negli ultimi sei mesi sono state contattate in strada dal servizio appositamente dedicato 580 persone e 781 hanno contattato invece il centralino per avere un orientamento ai servizi”.