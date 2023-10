Ruba i sassi dalle aiuole comunali, denunciato

Ruba i ciottoli dalle aiuole del paese per abbellire il giardino di casa, ma viene scoperto e denunciato dai carabinieri. I fatti sono avvenutia settembre a Malalbergo e ad essere denunciato per furto aggravato è stato un italiano di 44 anni con precedenti di polizia. Tutto è iniziato con i lavori di ammodernamento di alcune aree comunali di Malalbergo, lavori che hanno visto l’inserimento, da parte del Comune, di nuove aiuole e vasi con tanto di piccoli sassi bianchi decorativi. Una pattuglia della stazione di Malalbergo stava svolgendo un controllo del territorio quando ha notato un uomo che stava caricando sassi sulla macchina. L’uomo è stato fermato dai militari ed ha ammesso le sue responsabilità. "Un immenso grazie ai nostri carabinieri di Malalbergo e al comandante Christian Giarnera, per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno - ha detto la sindaca. In questi mesi le attività investigative sono state condotte con grande competenza e coraggio: a partire dalla ragazzina salvata sul ponte fino alla risoluzione di questi furti locali, passando anche per lo sventato accoltellamento in un bar. Siamo orgogliosi di aver investito sulla nuova caserma affinché il presidio di Malalbergo potesse restare operativo".