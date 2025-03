Ruba il portafogli a una turista. Presa la borseggiatrice del bus 11

Si sono finti passeggeri, mescolandosi ai tanti frequentatori del bus di linea 11. E sono riusciti così a bloccare una delle ladruncole diventate l’incubo degli utenti del trasporto pubblico. I carabinieri della stazione San Ruffillo hanno arrestato l’altro giorno una ventiquattrenne bulgara, già condannata per fatti analoghi, sorpresa assieme a una complice a rubare un portafogli dalla borsa di una turista.

I militari dell’Arma hanno deciso di effettuare il servizio a seguito delle numerose segnalazioni arrivate da cittadini rimasti vittime di borseggi proprio a bordo dei bus di quella linea. E così, l’altro giorno, sono entrati in azione, salendo in via Farini a bordo del bus Tper in abiti civili. Subito l’attenzione dei militari della è stata attirata da due ragazze, che si erano sistemate vicino a una passeggera, una cinquantenne svizzera. Le ragazze, con grande destrezza, probabilmente sintomatica di anni e anni di mestiere, hanno aperto la borsa della donna senza farsi notare dalla vittima e poi, infilate le mani all’interno, hanno afferrato il portafogli. Agendo con una maestria tale da passare inosservate agli occhi degli altri passeggeri, ma non dei carabinieri che se ne sono accorti subito. E sono quindi entrati in azione.

La ventiquattrenne, senza fissa dimora e disoccupata, che è risultata essere già stata condannata dal tribunale di Bologna nel 2024 per fatti analoghi, aveva ancora con sé il portafogli, che è stato subito restituito alla vittima. A seguito delle formalità, è stata arrestata in flagranza, per furto aggravato in concorso. L’altra giovane che era con lei, sospettata di aver partecipato al furto, è invece riuscita a fuggire, approfittando della fermata, riuscendo a ‘mimetizzarsi’ tra gli altri passeggeri che scendevano dal bus.

La ventiquattrenne, su disposizione della Procura, dopo l’arresto è stata accompagnata in tribunale per la direttissima. L’arresto è stato convalidato e la giovane donna è stata liberata. Nei suoi confronti è stato disposto dal giudice il divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna. La cinquantenne, grata ai carabinieri per averle restituito il portafogli, ha voluto scrivere una toccante lettera ai militari dell’Arma.

