Ruba la merce dai pacchi dei resi: denunciato

Due felpe, tre paia di orecchini, un portafoglio e anche un paio di occhiali da sole, per il valore di qualche centinaio di euro, sottratti dai pacchi in arrivo al suo ’access point’. Un edicolante cinquantacinquenne di Granarolo dell’Emilia è stato denunciato per furto aggravato al termine di un’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Molinella.

Il lavoro dei militari dell’Arma è iniziato a seguito di varie denunce ricevute perché alcuni pacchi regolarmente rispediti dai clienti tramite un’operazione di reso, arrivavano a destinazione privati di una parte del loro contenuto.

Tra le denunce presentate, c’è quella di un’azienda di moda che si era accorta dell’ammanco di alcuni capi di vestiario e gadget di vario genere, restituiti dai clienti dopo aver attivato la procedura di reso.

Il cinquantacinquenne, una volta ricevuti i pacchi all’access point (un punto di ritiroconsegna delle confezioni per conto di terzi) attivo nella sua edicola, li apriva, prendeva gli oggetti di suo interesse e poi le richiudeva.

Il ladro agiva soprattutto nel caso di operazioni di reso, confidando nel minor interesse da parte dell’azienda nel controllare se il contenuto dei pacchi fosse effettivamente quello indicato dal cliente o meno.

I militari dell’Arma, allertati dalle varie denunce ricevute e in accordo con le società interessate, hanno quindi iniziato a tracciare, tramite alcuni sistemi di radiolocalizzazione, il percorso seguito dai pacchi dal momento in cui venivano rispediti dai clienti. I sospetti sono iniziati a ricadere sul cinquantacinquenne di Granarolo: dal tracciamento delle confezioni, i militari hanno notato che i pacchi e parte del loro contenuto, una volta arrivati all’edicola di Granarolo, prendevano direzioni diverse.

Il cinquantacinquenne, una volta individuato grazie al lavoro dei militari, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione sono state trovate alcune felpe che coincidevano con quelle oggetto della spedizione. I capi sono stati in seguito sequestrati dai carabinieri, in attesa di essere restituiti al legittimo proprietario. L’edicolante è stato denunciato per furto aggravato.

c. c.