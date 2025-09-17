Ruba materiale in un cantiere e viene arrestato

Ha cercato di rubare pali e materiali dall’interno di un cantiere al quartiere Navile per un totale di diecimila euro: arrestato in flagranza un 22enne per tentato furto aggravato in concorso con ignoti. Il ladro, cittadino italiano volto già noto alle forze dell’ordine, si è introdotto in un’area di lavoro in zona Battiferro, più precisamente in vicolo del Pellegrino. Lì, poco dopo l’una, un vigilante dell’istituto ’CoopService’ ha contattato la polizia, segnalando di aver trovato il cancello principale del cantiere danneggiato. Una volta dentro l’area, ha visto tre uomini che correvano verso alcuni capannoni in via Marco Polo. Nella fuga, però, l’operatore è riuscito a bloccare uno dei tre malviventi, trattenendolo fino all’arrivo della volante dell’ufficio prevenzione e soccorso; gli altri due ladri, invece, sono riusciti a scappare.

Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno scovato anche un autocarro con all’interno 23 pali di ferro appena rubati dal cantiere, per un valore di circa 200 euro ciascuno. Il totale dunque è di diecimila euro. Il mezzo era parcheggiato poco distante dal cantiere finito nel mirino dei ladri. In più, gli agenti hanno trovato altri 27 pali, che erano pronti per essere caricati, sistemati all’esterno dell’area recintata dal cantiere.

A seguito della segnalazione e del coraggio del vigilante, che è riuscito a bloccare uno dei malfattori, il giovane è finito in manette: è stato arrestato in flagranza di reato. L’arresto è stato convalidato nel corso della mattinata di ieri. Nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di dimora con obbligo di permanenza domiciliare notturna (dalle 20 alle 7).

m. m.