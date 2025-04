Ruba nelle auto in sosta e aggredisce i militari. Arrestato in Bolognina

Fermato per aver danneggiato delle auto in sosta per rubarci dentro, ha aggredito i carabinieri. È successo l’altra sera, quando i militari della stazione Navile sono intervenuti in via Di Vincenzo, in Bolognina, chiamati dai cittadini che avevano notato un uomo infrangere il vetro di una Peugeot e poi quello di una Citroen, per poi frugare all’interno.

I carabinieri, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio assieme ai militari dell’Esercito di Strade Sicure, hanno subito individuato l’uomo, un trentasettenne marocchino, senza fissa dimora e pregiudicato, che è stato fermato. Il trentasettenne ha subito manifestato insofferenza al controllo e, per guadagnarsi la fuga, ha iniziato a dimenarsi colpendo i militari con calci e pugni.

Perquisito, l’uomo aveva in tasca una calamita con i contorni acuminati che aveva utilizzato per frantumare i cristalli delle auto. Mentre veniva accompagnato in caserma per essere fotosegnalato, l’uomo ha dato in escandescenza all’interno della ‘stazione mobile’ dei carabinieri, gettandosi a terra e continuando a inveire, agitarsi e sferrare calci, pronunciando nei loro confronti parole e frasi offensive.

Durante queste concitate fasi, un carabiniere e un militare dell’Esercito hanno riportato lesioni a braccia e gambe, giudicate guaribili con una prognosi di sette giorni ciascuno. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In direttissima, dopo la convalida, in attesa dei termini a difesa, il 37enne è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora a Bologna.