Ruba per vendetta a casa del vicino

Lo ritiene responsabile del suo licenziamento e, per vendetta, si intrufola in casa sua per rubare. I fatti sono avvenuti a Granarolo venerdì scorso e ad essere denunciato per il reato di rapina impropria e furto in abitazione è stato un 43enne, italiano, senza precedenti. L’attività che ha portato alla denuncia dell’uomo all’autorità giudiziaria nasce da una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica e richiesta dai carabinieri a seguito di una serie di furti in abitazione, apparentemente ‘banali’.

Il primo si era verificato verso la metà di settembre. In quel caso il 63enne di Granarolo, vittima del furto e delle angherie del 43enne, si era rivolto ai militari raccontando di essere stato vittima di alcuni furti presso la sua abitazione: il primo relativo ad alcuni campanelli wireless, mentre il secondo riguardante un paio di cartelli pubblicitari riconducibili all’azienda agricola della figlia, a dicembre. In quest’ultima occasione, inoltre, gli erano stati rubati anche degli ortaggi dall’interno del terreno. L’ultimo episodio è quello verificatosi la notte del 31 dicembre scorso. Il 63enne, verso le 2 di notte, ha sorpreso, fuori dalla sua abitazione, il 43enne proprio nel momento in cui quest’ultimo stava sottraendo alcuni ulteriori campanelli wireless, i quali, nel frattempo, hanno continuato a suonare nonostante il ladro li avesse già nascosti all’interno delle sue tasche. Scoperto in flagrante, il 43enne si è frettolosamente allontanato per le vie limitrofe all’abitazione, cercando così di far perdere le proprie tracce. Il 63enne, però, lo ha rincorso, raggiunto e bloccato e il 43enne, pur di fuggire, per divincolarsi dalla presa ha spintonato con violenza il 63enne facendolo cadere a terra e poi è fuggito portando con sè i campanelli trafugati poco prima.

Nonostante i momenti concitati la vittima ha subito riconosciuto il ladro, un suo ex collega di lavoro, nonché attuale vicino di casa. Allertati, i carabinieri hanno richiesto indagini più approfondite. Le operazioni di perquisizione hanno dato in un primo momento esito negativo, per poi concludersi con l’ammissione di responsabilità da parte del 43enne che ha ceduto all’interrogatorio dei carabinieri e ha indicato ai militari anche il luogo dove aveva nascosto la refurtiva, che è stata riconosciuta e restituita al proprietario. Il 43enne ha dichiarato di essersi comportato in quel modo, nei confronti del suo vicino di casa, con il quale aveva in passato lavorato, in quanto lo ha sempre ritenuto responsabile di aver contribuito al suo licenziamento avvenuto invece verosimilmente per questioni caratteriali e comportamentali dell’uomo.

Zoe Pederzini