Ruba un portafoglio in fiera a Bologna e viene bloccato: arrestato 42enne

Bologna, 11 novembre 2024 - Un uomo di 42 anni è stato arrestato in flagranza per furto aggravato dai carabinieri della stazione Navile durante un controllo all'interno della Fiera.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, intorno alle 11, quando i militari dell'Arma, impegnati nei controlli tra i vari stand dei padiglioni della fiera, durante l'evento ‘Eima International 2024’, sono stati attirati da un urlo e dal trambusto proveniente da uno stand.

I carabinieri si sono subito avvicinati e un gruppo di persone ha raccontato loro di aver notato due uomini rubare un portafoglio con dentro 460 euro da una giacca posta su una sedia, per poi tentare di allontanarsi. Uno dei due è riuscito a scappare, mentre l'altro, il quarantaduenne, è stato bloccato. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, un imprenditore cinquantaseienne.

Il quarantaduenne, invece, straniero, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e portato in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, l'uomo è stato rimesso in libertà.