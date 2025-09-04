Ruba scooter elettrico: arrestato

Scooter elettrici rubati, banconote false e la replica di una pistola in dotazione alle forza di polizia: un 18enne residente a Bologna è stato arrestato dalla Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento polizia stradale per l’Emilia-Romagna al termine di un’operazione contro i ripetuti furti di scooter elettrici in sharing, recentemente denunciati da una società di noleggio.

Tutto ha inizio con la denuncia presentata dall’azienda bolognese, esasperata per i continui furti dei suoi scooter elettrici, noleggiati con il sistema di sharing, vale a dire con l’attivazione tramite abbonamento a una piattaforma multimediale accessibile via smartphone. Gli inquirenti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione, sfruttando il sistema di tracciamento satellitare installato sugli scooter. La svolta è arrivata intorno alle 20 di martedì, quando l’applicazione ha segnalato il furto e la posizione in tempo reale di un motorino della società. Gli agenti sono intervenuti subito riuscendo a bloccare il ladro a bordo del veicolo rubato.

Secondo quanto ricostruito, il giovane era riuscito a bypassare i sistemi di sicurezza manomettendo l’impianto elettrico dello scooter per avviarlo. La posizione del 18enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, si è aggravata rapidamente con la perquisizione personale, che ha portato al sequestro di cinque grammi di hashish, 14 banconote false da 20 euro e la replica di una pistola in dotazione alle forze di polizia, che era priva del tappo rosso regolamentare.

Il 18enne è ritenuto responsabile del furto del mezzo sul quale era in sella, ma davanti alla sua abitazione è stato trovato anche un secondo scooter rubato. Dopo la convalida dell’arresto, per il giovane è stato disposto l’obbligo di firma.