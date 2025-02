Ruba shampoo e aggredisce a coltellate vigilante

Notata dall’addetto alla sicurezza con della refurtiva, pur di non restituirla e riuscire a fuggire lo ha colpito con un coltello, per fortuna senza ferirlo in maniera grave, riuscendo solo a tagliargli i vestiti. La donna, una quarantacinquenne, è stata arrestata l’altra mattina dai carabinieri del Radiomobile al parcheggio del Tigotà di via di Corticella. Stava ancora litigando con l’addetto, che era riuscito a disarmarla, ferendosi però alla mano. L’uomo ha riferito ai carabinieri di essere intervenuto su richiesta di una cassiera, che aveva visto la cliente nascondere alcune confezioni di shampoo (per 70 euro) nello zaino e uscire poi dal negozio senza pagare. Infastidita dall’addetto alla sicurezza che l’aveva seguita, invitandola a restituire la refurtiva, la quarantacinquenne ha prima tentato di aggredirlo con dei pugni e poi con il coltello da cucina che aveva in borsa. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri, il vigilante medicato sul posto dai sanitari del 118, la refurtiva restituita e la donna arrestata per tentata rapina impropria, aggravata dall’uso delle armi.