Ruba soldi da un cambiamonete: incastrato dalle telecamere

Ruba soldi da un cambiamonete, ma lascia la macchina parcheggiata davanti alle telecamere.

I carabinieri di Pianoro hanno denunciato per furto un 42enne di origini toscane. I fatti sono avvenuti qualche sera fa a Pianoro, nell’autolavaggio che si trova sulla via Nazionale poco dopo la frazione di Carteria di Sesto.

Il 42enne è arrivato all’autolavaggio in macchina. Dopo averla parcheggiata nei pressi dell’attività sulla via Nazionale si è avvicinato al dispositivo cambiamonete in dotazione per i clienti del car wash.

Qui, noncurante di tutte le macchine che sarebbero potute passare per la via Nazionale (sempre molto trafficata), si è adoperato, pare con l’aiuto di qualche strumento, per forzare la macchinetta cambiamonete che conteneva all’incirca 125 euro. Con il bottino, l’uomo se ne è poi andato.

Il titolare dell’attività, il giorno seguente, si è accorto dello scasso della macchinetta e ha avvisato i carabinieri che hanno identificato il ladro nel giro di un’ora: l’uomo, infatti, non si è accorto che aveva parcheggiato la macchina, a lui intestata, esattamente davanti alle telecamere della struttura, con la targa visibile.

Questo ha permesso il veloce riconoscimento da parte dei militari che, conseguentemente, hanno provveduto a denunciare il 42enne.

z. p.