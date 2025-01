Ruba sotto gli occhi dei poliziotti. E con sé ha il bottino di altre rapine

È stato visto dalla polizia mentre rubava il cellulare a un ragazzo fuori da un bar di piazza XX Settembre. Così un cittadino marocchino di 24 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti della IV Sezione della Squadra Mobile per furto con destrezza. È successo attorno alle 23.30 di venerdì. Il marocchino, dopo essersi avvicinato alla vittima con la scusa di fare due chiacchiere, in un lampo gli ha rubato il cellulare dalla tasca del giubbotto, per poi allontanarsi. I poliziotti in borghese impegnati in un servizio anti-rapina, però, hanno assistito alla scena e fermato l’uomo. Lo smartphone è stato restituito al proprietario. Il fermato, che ha vari precedenti tra cui una condanna per rapina e una per furto con strappo, è stato così arrestato e portato nel carcere della Dozza.

Inoltre, nell’attività di perquisizione del giovane, i poliziotti hanno trovato nel suo borsello un paio di cuffie auricolari nere della marca ’JBL’, una banconota da 50 euro e un caricabatterie: tutti oggetti ricollegabili a due rapine avvenute nella stessa sera, poco distante dalla piazza.

La prima era avvenuta in via in via Oberdan, alle 21 circa, ai danni di un ragazzo italiano di 23 anni derubato con modi minacciosi e violenti delle sue cuffie nere da parte di uno straniero. La seconda era stata commessa poco dopo, verso le 22, in via Amendola. La vittima, una studentessa di 20 anni, ha raccontato di avere subìto il furto da parte di uno sconosciuto straniero, che le aveva aperto lo zaino mentre lei si dirigeva verso casa, e le aveva rubato un beauty case, il portafoglio con i documenti e 50 euro in contanti, e il caricabatterie del telefono. Al fatto avevano assistito due passanti, che erano accorsi in aiuto della ragazza e perciò rimediato una scarica di pugni da parte del rapinatore, che era poi fuggito. Tutti i beni sono stati riconsegnati ai proprietari. Si indaga per accertare il ruolo del 24enne in queste altre rapine.