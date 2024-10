Ruba Suv e pistola, ma finisce fuori strada

Ha rubato un Suv e un revolver con tanto di munizioni da un garage di Porretta, poi è finito fuori strada, si è allontanato e ha tentato di rubare una seconda auto a Vergato, dove però si è conclusa la sua corsa con un paio di manette ai polsi. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vergato hanno arrestato un 24enne dell’Est con le accuse di detenzione abusiva di armi comuni da sparo e di munizioni, ricettazione e tentato furto aggravato.

È successo nel cuore della notte, verso le 4.30, quando un cittadino ha telefonato al 112 e ha riferito all’operatore della centrale di avere sorpreso una persona all’interno della sua autovettura lasciata in sosta in strada. Ricevuta la segnalazione, sia la pattuglia del Radiomobile che quella della Stazione di Grizzana Morandi hanno entrambe raggiunto velocemente la zona segnalata e bloccato il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Dopo i primi accertamenti, i militari hanno ritrovato, vicino all’autovettura, una valigetta di colore rosso e uno zaino, il tutto risultato poi nascosto dal 24enne prima dell’arrivo dei carabinieri. I militari all’interno della valigetta hanno recuperato una pistola artigianale tipo revolver carica con tre proiettili inseriti all’interno del tamburo più altre munizioni di vario calibro, in totale 294, custodite all’interno delle rispettive scatole, due lampade e una bussola; dentro lo zaino, invece, altre 126 munizioni di vario calibro nonché numerosi oggetti personali. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai miliari di recuperare altre munizioni, in totale 454, alcune delle quali salve e 2 ottiche per fucili. Le indagini hanno collegato l’intervento a un fatto avvenuto alcune ore prima: attorno alle 23, lungo la Statale 64 Porrettana in direzione di Bologna, una pattuglia del Radiomobile era intervenuta su segnalazione di un automobilista, il quale aveva segnalato al 112 la presenza di un Suv, senza nessun al suo interno, uscito fuori strada con evidenti danni ad una fiancata.

Le immediate verifiche dei carabinieri hanno permesso di stabilire che l’intera refurtiva recuperata nella disponibilità del 24enne era di proprietà dello stesso titolare del Suv, il quale ha dichiarato di detenerla all’interno del proprio garage poco prima del furto. Il 24enne, dopo le formalità di rito è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato portato al carcere bolognese della Dozza in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.