Ruba un camion dei vigili del fuoco. L’uomo era appena uscito dal carcere

Era stato rilasciato da poche ore, dopo una permanenza di soli tre giorni dietro le sbarre della Dozza per aver aggredito a bastonate il titolare di una pizzeria in via Niccolò dall’Arca. Alla fine del periodo di reclusione, se così si può chiamare, però, il 21enne egiziano ha deciso di rubare un mezzo di emergenza dei vigili del fuoco, mettendolo in moto e percorrendo qualche metro su strada. Un giro sul camion durato molto poco, visto che, grazie a un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio, è stato immediatamente fermato e riaccompagnato in carcere.

Questa storia ha dell’assurdo, ma è ciò che è successo ieri mattina, intorno alle 6,30, tra la casa circondariale e la caserma dei pompieri, nella quale il giovane si è introdotto riuscendo a salire a bordo del veicolo e a uscire dal piazzale, spingendosi fino all’incrocio tra via Aposazza e la rotonda, guidando in mezzo al traffico mattutino. Durante la corsa, però, un poliziotto penitenziario si è accorto dell’andamento irregolare del mezzo, che arrestava improvvisamente e ’borbottava’.

Insospettito, l’agente si è accostato al veicolo di soccorso e, dopo essersi accorto che il guidatore non era un vigile del fuoco, ha messo la sua moto davanti al camion, bloccando il malvivente. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, dai quali è stato arrestato in flagranza per tentato furto. Sull’egiziano pende il divieto di dimora nel territorio del Comune.

Quello che appare un gesto folle, in realtà, sembra un piano architettato a tavolino: il 21enne, infatti, lunedì sera, dopo il rilascio, avrebbe detto agli agenti di non voler lasciare il carcere: "Non voglio andarmene", avrebbe più volte detto, fino a quando poi due poliziotti lo avevano accompagnato alla fermata del bus. Una volta solo, molto probabilmente, il giovane ha pensato di compiere qualche reato per rientrare in cella. E, alla fine, è stato accontentato.