Ruba un paio di scarpe e scappa. Inseguito dai vigili per mezza città

Ha rubato un paio di scarpe e tentato la fuga, ma è stato fermato e denunciato dalla Polizia locale. È successo nel tardo pomeriggio di martedì a San Lazzaro, lungo la via Emilia, dove nel corso di un normale pattugliamento alcuni agenti hanno notato un commerciante avere un diverbio con un uomo che, appena ha visto l’auto di servizio si è dato alla fuga, dirigendosi a piedi in via Caselle. Gli agenti, sospettando da subito un furto da parte dell’uomo, lo hanno subito inseguito riuscendo a fermarlo nei pressi di un parcheggio.

Quando gli sono stati chiesti i documenti per il riconoscimento l’uomo si è rifiutato e ha iniziato di nuovo a correre cercando di nascondersi tra androni e cortili di alcuni palazzi di via Caselle. Ne è scattato un inseguimento a piedi fino al parco Pasolini, in via Salvo D’Acquisto, dove l’uomo è stato fermato e ammanettato. Dopo averlo portato al comando di Polizia locale, gli agenti hanno avvisato il 118 per verificare le condizioni dell’uomo, alterato a causa dell’abuso di alcol. Il sospetto degli agenti era corretto perché l’uomo aveva rubato un paio di scarpe al commerciante col quale aveva avuto un diverbio. A finire nei guai un marocchino di 40 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, denunciato per resistenza, ubriachezza molesta e furto aggravato.

z. p.