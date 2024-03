Ruba un’affettatrice... alla Banca d’Italia

Non si può proprio definire un Lupin il ladruncolo che, qualche notte fa, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato il furto di un’affettatrice... alla Banca d’Italia. Il colpo, sventato dai carabinieri del Nucleo Banca d’Italia, è avvenuto in un locale in uso ai militari dell’Arma, attiguo all’istituto di credito vero e proprio di piazza Cavour. Stando a quanto ricostruito, il trentaquattrenne italiano, con precedenti e senza fissa dimora, ha forzato una porta e si è introdotto nel locale, utilizzato come mensa, per rubare un’affettatrice, ma è stato colto sul fatto dai militari addetti alla vigilanza armata della banca, che hanno subito avvertito i colleghi del Radiomobile, che lo hanno poi arrestato per tentato furto aggravato. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio, quando i carabinieri della Banca d’Italia hanno sorpreso il ladruncolo sul fatto, con in braccio la pesante affettatrice professionale, che stava cercando di portare via dalla sala mensa. Alla vista dei carabinieri, armati di pistola mitragliatrice, l’uomo ha tentato di giustificarsi, senza però ottenere alcun risultato, visto che, di fatto, era stato sorpreso con la refurtiva in mano. Appresa la notizia, i militari del Radiomobile sono subito arrivati in piazza Cavour e, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti accertando che il trentaquattrenne era entrato forzando una porta esterna, lo hanno arrestato. Su disposizione della Procura, l’uomo, che ha numerosi precedenti di polizia, è stato trattenuto in attesa della convalida dell’arresto e del giudizio per direttissima.