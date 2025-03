Ruba un’auto a Civitanova, preso a Porretta

Un arresto in pieno centro, a Porretta Terme. L’operazione, frutto di un’azione congiunta della polizia locale di Alto Terme e dei carabinieri della stazione comunale, si è svolta lo scorso 7 marzo nel parcheggio della sottostazione, in prossimità della Coop. A essere fermato un 38enne marocchino residente nel Maceratese, sorpreso su un’auto rubata il giorno prima a Civitanova Marche. In compagnia dell’arrestato c’era un connazionale domiciliato ad Alto Reno Terme, subito risultato estraneo ai fatti. Gli agenti, dopo aver accertato le generalità del conducente, sprovvisto di patente, hanno scoperto come il furto non fosse l’unico reato compiuto dall’uomo nelle ultime ore. Il malvivente aveva infatti rubato il veicolo per sottrarsi dalle misure cautelari a cui era costretto a causa di presunti reati commessi in precedenza.

L’uomo in 17 anni di permanenza in Italia avrebbe accumulato centinaia di provvedimenti giudiziari, molti dei quali connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale marchigiano. Da quanto si è potuto ricostruire, nei giorni scorsi i giudici avrebbero notificato al fuggiasco la trasformazione della custodia cautelare dai domiciliari al carcere. Da qui la decisione di rubare un’auto per scappare in Germania. Durante il viaggio, per ragioni ancora da chiarire, l’uomo avrebbe fatto tappa a Bologna. Nei pressi della stazione avrebbe poi conosciuto il connazionale fermato insieme a lui al momento dell’arresto, a cui avrebbe offerto un passaggio verso la sua abitazione in Appennino. Questo semplice gesto di generosità si è rivelato fatale: la macchina lasciata in sosta a Porretta ha attirato l’attenzione dell’ispettore e dell’agente di polizia locale in pattugliamento. Insospettiti da un vetro anteriore abbassato, i poliziotti hanno fatto un controllo sull’auto che è risultata rubata. Gli stessi agenti, con la collaborazione dei carabinieri, hanno organizzato l’appostamento che ha permesso di bloccare il fuggitivo: colto in flagrante, costui ha ammesso la responsabilità del furto e della evasione senza opporre resistenza. Durante le fasi cruciali dell’azione, per evitare l’estremo tentativo di fuga, le forze dell’ordine hanno sbarrato le vie di fuga con i mezzi di servizio. L’auto rubata è stata restituita al proprietario e il malvivente tradotto alla casa circondariale di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria.

"Gli elogi alla nostra polizia ormai si ripetono – ricorda il sindaco Giuseppe Nanni –. Nell’ultimo anno sono state diverse le operazioni in loco che hanno condotto alla cattura di criminali attivi su scala interregionale. Gran parte del merito è del personale che conferma di possedere ottimo intuito. In più, negli anni, è stato costruito un sistema di videosorveglianza che monitora i varchi di accesso al territorio comunale. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti a beneficio di tutti".

Fabio Marchioni