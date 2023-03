Rubano al market 70 euro di alimentari Presi dopo 6 mesi

Vengono arrestati e finiscono in carcere dopo mesi per un furto di alimentari. In manette, a San Lazzaro, una coppia formata da un 37enne ed una 20enne residenti in zona. I due sono alla Dozza accusati di furto e ricettazione. I fatti sono avvenuti nel novembre scorso alla Crai di San Lazzaro quando un pomeriggio i due ladri hanno rubato 70 euro di alimenti all’interno del supermercato e, poi, sono scappati a bordo di un motorino che avevano rubato poco prima nei paraggi. Il titolare del punto vendita aveva fatto denuncia e i carabinieri avevano avviato le indagini per risalire agli autori. Questi sono stati incastrati grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno permesso di risalire alla targa del motorino e, poi, ai due soggetti. Vista la lunga lista di precedenti di polizia, a carico di entrambi questi sono stati portati in carcere.