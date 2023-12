Rubano al supermercato, 14enni denunciati

Poco più che bambini marinano la scuola per andare a rubare al supermercato, ma vengono scoperti e fermati dai carabinieri della Tenenza. I fatti sono avvenuti nella mattinata del 22 novembre scorso in via Licurgo Fava, a Medicina. Il colpo è avvenuto al supermercato Coop Reno all’interno del centro commerciale Medicì che si trova a due passi dalla locale caserma dei carabinieri. Protagonisti della vicenda quattro ragazzini di quattordici anni, tutti residenti a Medicina.

Erano le 11.15 della settimana scorsa quando la centrale operativa del 112 di Imola ha ricevuto una segnalazione che era avvenuto un furto alla Coop Reno. La centrale ha, dunque, subito avvisato i carabinieri della locale Tenenza che si sono diretti sul luogo con una pattuglia. Al loro arrivo i militari hanno trovato la responsabile del supermercato ed una guardia giurata che li attendevano insieme ai quattro giovanotti che erano stati fermati poco prima mentre cercavano di uscire dal supermercato nascondendosi merce rubata addosso.

Stando a quanto raccontato e anche a quanto ammesso dagli stessi ragazzini i 14enni, invece che andare a scuola, si sarebbero recati nel centro commerciale, e poi alla Coop Reno. Qui avrebbero trafugato dalle corsie alcune bevande gassate, come Red Bull e Coca Cola, e due scatole di sushi già preconfezionate per un valore totale di una trentina di euro di merce. Sono, però, stati notati e fermati subito dal vigilantes e dall’addetta della Coop che li hanno fermati e chiamato i carabinieri.

I giovanissimi hanno ammesso le loro colpe senza opporre alcuna resistenza e si sono da subito proposti di pagare il corrispettivo di quanto avevano sottratto, ma ormai il tentato furto era avvenuto e il supermercato ha depositato regolare denuncia, pochi giorni dopo, contro i quattro soggetti. Questi, dopo essere stati portati in caserma per le formalità di rito, sono stati riaffidati dai carabinieri ai rispettivi genitori, che sono stati informati dell’accaduto, in attesa di provvedimenti da intraprendere nei loro confronti. La merce, invece, che era intatta è stata riconsegnata al supermercato ed è stata rimessa in vendita.

Zoe Pederzini