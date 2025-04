Spaccano finestrino e rubano da auto in sosta: il colpo in Bolognina

Bologna, 22 aprile 2025 - Li ha visti infrangere il vetro di un’auto in sosta in via Gobetti ed entrare all’interno per frugare. È successo ieri mattina intorno alle 9 e la donna ha chiamato subito la polizia, seguendo per un po’ i due che, avendola notata, erano usciti dall’auto e si erano dati alla fuga.

In Bolognina sono subito arrivati i poliziotti delle volanti, a cui la richiedente ha indicato i due fuggitivi. I poliziotti si sono messi all’inseguimento dei ladruncoli, riuscendo a fermarne uno, un ventinovenne marocchino già con diversi precedenti alle spalle. Il ragazzo durante la fuga aveva buttato via una borsa rubata all’interno della macchina “visitata”, un’Audi di un cittadino cingalese.

Dentro la busta c’erano scarpe sportive e felpe firmate, con tanto di scontrino, che sono subito state restituite al proprietario. C’erano anche altri oggetti di cui però non è stato individuato il proprietario. Il ragazzo aveva con sé delle forbici e una torcia a led. Durante i controlli in via Gobetti è stata trovata anche un’altra macchina, una Bmw, danneggiata. Il 29enne è stato quindi arrestato per furto pluriaggravato in concorso con persona rimasta ignota e denunciato per ricettazione.