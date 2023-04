Bologna, rubano la borsa ad un'anziana fuori dal supermercato: arrestati due pregiudicati

Bologna 28 aprile 2023 - Hanno rubato la borsa ad una nonnina, fuori dal supermercato Lidl di via Larga. E poi con il suo bancomat hanno ritirato 2mila euro dallo sportello Unicredit di via Massarenti. Ma alcuni agenti della squadra mobile della polizia di Bologna, che ieri erano impegnati in un’attività di controllo in quella zona (proprio a seguito di numerose segnalazioni di furto nei supermercati), hanno assistito a tutta la scena e poco dopo li hanno arrestati in flagranza di reato. Sono stati processati per direttissima stamattina una donna di 35 anni e un uomo di 29 anni, entrambi italiani e pregiudicati: per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito.

Gli agenti li hanno visti rubare la borsa ad una 77enne e così li hanno seguiti fino allo sportello bancario. Qui, una volta arrivata la segnalazione della centrale operativa, hanno incrociato i dati e li hanno arrestati. I due rapinatori - lei residente in provincia di Modena, lui di Bologna - avevano distratto la nonnina una volta che aveva terminato di fare la spesa. L'anziana, infatti, era salita in macchina e aveva lasciato la sua borsa sul sedile anteriore destro, la ragazza si è avvicinata per dirle che aveva perso delle monete. Una volta che la donna è scesa dalla macchina il ragazzo ha sottratto la borsa e i due si sono poi dati alla fuga con l'auto. Quando gli agenti della squadra mobile li hanno raggiunti in via Massarenti, la ragazza stava cercando di disfarsi della borsa in un cassonetto.