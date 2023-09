Rubano brioche, barista li perdona

Hanno rubato le brioches ancora calde dal bancone del bar: denunciati dal titolare del locale, che li aveva riconosciuti anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, sono poi stati perdonati dopo alcune settimane, con il ritiro della querela. E’ successo a Vado di Monzuno, protagonista un cinese di 30 anni, titolare del bar in questione, e due giovani di 17 e 19 anni che, lo scorso 4 a agosto, non hanno resistito alla dolce tentazione, finendo denuciati per furto aggravato in concorso. Rocambolesca la fuga dei due ragazzi, inseguiti in piena notte dal barista, che hanno fatto cadere prima alcune brioches nel locale e poi per strada, inciampando con la scatola dei dolci durante la fuga. Tutto questo non aveva impedito che i due ladruncoli riuscissero comunque a mangiare il resto dei dolci, in un luogo appartato.