Bologna, rubano il cellulare a una ragazza e poi le chiedono il riscatto: due arrestati

Bologna, 25 ottobre 2025 - Prima le rubano il cellulare, strappandoglielo dalle mani e fuggendo via, poi, qualche ora dopo, le chiedono il riscatto: arrestati dai carabinieri per tentata estorsione in concorso. I due episodi si sono verificati giovedì, tra Casalecchio e Bologna, quando sono finiti in manette un 28enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di droga, e un 48enne italiano, residente a Bologna anche lui con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. L'operazione dei militari del nucleo operativo Radiomobile della compagnia Bologna Borgo Panigale è scattata dopo la denuncia di una ragazza ventenne che, nella zona di via Caravaggio a Casalecchio, stava passeggiando con il fidanzato. All'improvviso, un ragazzo, che si era avvicinato alla coppia a piedi, le ha strappato di mano il cellulare, correndo via subito dopo. Vano il tentativo del fidanzato della vittima di rincorrere il malvivente, che intanto ha fatto velocemente perdere le sue tracce.

La richiesta del riscatto

Qualche ora dopo il furto, sullo smartphone del ragazzo della 20enne è arrivata una chiamata da uno sconosciuto: "Se vuoi il telefono, vieni alla Certosa e portaci cento euro". Questa, in sintesi, la conversazione avvenuta fra i ladri e la coppia. Che hanno allertato i carabinieri, che sono andati con loro all'appuntamento con i malfattori. All'interno del cimitero, il 28enne e il 48enne hanno individuato i due ragazzi e, avvicinandosi a loro, hanno chiesto se avessero portato il denaro. A quel punto, i carabinieri sono usciti allo scoperto e, dopo un goffo tentativo di fuga da parte dei due, hanno arrestato i malviventi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna i presunti responsabili, sono stati tradotti in un Istituto penitenziario a disposizione dell’Autorità giudiziaria.