Rubano collana d’oro a un’anziana, arrestati

Sfilano a un’anziana un collier d’oro con la ’tecnica dell’abbraccio’, a Imola. E vengono poi bloccati dalle forze dell’ordine a Molinella con altre tre collane in loro possesso, quasi certamente rubate. Sono stati fermati per furto aggravato in concorso grazie a un’azione congiunta di polizia e carabinieri un uomo di 39 anni e una donna di 35 senza fissa dimora che risultano residenti in Romania. Sulle loro spalle un lunghissimo elenco di procedimenti pendenti per furti in tutto il nord Italia, in particolare scippi di Rolex (uno da 9mila euro a Como, due da 14mila e 6mila rubati a Savona) e furti per l’appunto con la tecnica dell’abbraccio. La donna, conosciuta con vari nomi falsi, è già stata condannata in diverse città.

Il fermo risale a domenica. La polizia era stata contattata da una donna di 88 anni. Poco prima, mentre si dirigeva alla sua auto in piazzale Da Vinci, era stata avvicinata da una donna che le aveva detto in modo affettuoso che le ricordava sua nonna, abbracciandola con trasporto. L’anziana aveva cercato subito di divincolarsi dalla stretta. E appena la donna l’aveva lasciata andare, si era resa conto che non aveva più la collana d’oro che indossava praticamente da sempre. Aveva quindi cercato di inseguirla vedendo che saliva su un’auto chiara, guidata da un uomo.

La polizia, dopo l’allarme, ha subito lanciato le ricerche assieme ai carabinieri. Attraverso le telecamere della videosorveglianza e i varchi lettura targhe, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare l’auto che imboccava viale Dante e a seguirla mentre attraversava la pianura, toccando prima Medicina e poi Molinella. Qui, prima che l’auto, un’Audi A4 grigia, lasciasse la provincia, sono intervenute e l’hanno bloccata. Nascoste in un calzino da bambino azzurro infilato fra la tappezzeria dell’auto e la capote, sono state trovate quattro collane d’oro.

I due sono stati condotti al commissariato di Imola. L’anziana derubata ha subito riconosciuto la sua collana e la donna che l’aveva derubata fra varie foto segnaletiche. La polizia ha quindi proceduto al fermo dei due, convalidato ieri mattina. È ancora da definire la provenienza delle altre tre collane ritrovate e se siano state rubate in provincia di Bologna o meno (chi le riconoscesse può chiamare la polizia). Sono stati sequestrati anche gli smartphone della coppia.

Patrick Colgan