Rubano da Tigotà: arrestati i ladri

Avevano rubato numerosi prodotti cosmetici dal negozio Tigotà in via Mazzini, alcuni dei quali dal valore di circa 480 euro, ma a tradirli è stato il loro atteggiamento. A finire in manette due uomini, di 42 e 31 anni di origine georgiana, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, dopo che un ispettore di Polizia Locale li aveva notati parcheggiare vicino al negozio e poi camminare con fare sospetto. L’agente ha così avvisato i Carabinieri di Alto Reno Terme, che intervenuti con una pattuglia hanno subito identificato e perquisito i due, rinvenendo poi un borsone con numerosi prodotti: alcuni rubati nel negozio di via Mazzini e restituiti al legittimo proprietario e altri sequestrati perché di dubbia provenienza. Nell’auto sono stati rinvenuti un paio di coltelli da cucina e altri grimaldelli.