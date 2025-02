Rubano dentro un’auto. Sorpresi da un residente che chiama la polizia. Due in manette

Sorpresi mentre rubavano dentro un’auto in Bolognina, sono stati arrestati dalla polizia. È successo l’altra notte intorno alle 2,15, in via Di Vincenzo, una zona più volte risultata soggetta a questo tipo di reati, dove il personale delle Volanti è intervenuto dopo aver ricevuto la segnalazione di un residente, arrestando in flagranza un ventenne marocchino e un diciassettenne tunisino. Il cittadino aveva chiamato le forze dell’ordine, spiegando agli operatori della centrale operativa di aver visto due giovani che vandalizzavano un’auto in sosta nella strada.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno immediatamente individuato i due ragazzi nei pressi della macchina. I giovani sono stati quindi fermati e sottoposti a perquisizione personale sul posto. Addosso al minorenne tunisino è stata trovata una torcia nera, risultata essere del proprietario dell’auto danneggiata, mentre nel cestino della bicicletta del ragazzo marocchino sono stati trovati due giravite, due torce e altri oggetti, sempre appartenenti sempre al proprietario della macchina.

I due giovanissimi ladri sono stati portati negli uffici della Questura e sottoposti a ulteriori controlli. È emerso così che il ventenne aveva precedenti in materia di stupefacenti ed era già sottoposto alla misura del divieto di dimora a Bologna, mentre il diciassettenne è risultato essere un un minore non accompagnato con precedenti specifici, in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Per questo è stato disposto il rito direttissimo per il cittadino marocchino e l’accompagnamento nel Cpa del Pratello per il minorenne.