Rubano due auto per fare razzie Inseguiti e presi

Dall’aretina Valdichiana alla pianure di Castenaso, sulla scia di una serie di furti a raffica. Sono finiti in manette due pluripregiudicati romeni, senza fissa dimora, di 27 e 28 anni. I due soggetti, facenti parte di una banda criminale di tre persone, si sarebbero resi responsabili, nell’ultimo periodo, di una serie di furti premeditati e architettati a tavolino in Toscana, nell’area tra Arezzo e Cortona. Da qui sarebbero fuggiti, a bordo di un’auto rubata, fino a che non sono stati fermati, dopo un lungo inseguimento, in macchina e a piedi, dai carabinieri, a Castenaso. Ma torniamo ai fatti che hanno portato i due giovani, pieni di precedenti di polizia, in manette.

I tre individui, di cui uno è tuttora latitante, hanno rubato due auto nella concessionaria Euroauto della toscana Camucia, strisciando come serpenti nell’attività commerciale per non far scattare l’allarme. Si sono impossessati di un’Audi A3 di proprietà della ditta e con anche i loghi aziendali e di un suv Audi Q5. Quest’ultimo veicolo è stato abbandonato a pochi metri dalla superstrada per Perugia. I tre sono, dunque, fuggiti a bordo dell’A3.

La loro fuga rocambolesca li ha condotti, nella notte tra martedì e mercoledì, fino alle porte di Bologna, nella tranquilla Castenaso. Qui, i giovani criminali, hanno dapprima tentato un furto all’interno del market Mercatone Angel dove, però, è scattato l’allarme. Questo ha messo in fuga la banda di romeni, ma ha, al tempo stesso, allertato i carabinieri locali che, arrivati sul posto, hanno notato un’auto, l’A3 in questione, che fuggiva a folle velocità in direzione di San Lazzaro.

La pattuglia dei carabinieri si è messa all’inseguimento dei ladri. Questi, anche a causa dell’elevata velocità a cui stavano fuggendo e sentendosi braccati, pochi chilometri dopo hanno perso il controllo dell’Audi andandosi a schiantare contro un palo. Non paghi, i tre ricercati si sono subito dileguati a piedi per la campagna nel territorio di Castenaso fino a che, poco dopo, nonostante avessero i militari sulle loro tracce, hanno tentato un altro colpo a un capannone commerciale della zona. Lì due di loro sono stati letteralmente colti dai carabinieri con le mani nel sacco e sono stati arrestati. Su uno dei due, il 27enne del trio criminale, gravava già un mandato di arresto pregresso. I carabinieri sono ancora alla ricerca del terzo complice e le indagini sono in corso, in collaborazione con i carabinieri della Valdichiana, per capire se la stessa banda di romeni fosse responsabile anche di una serie di furti con spaccata avvenuti nei negozi Trony di Camucia e Foiano, sempre nell’aretino.

Zoe Pederzini