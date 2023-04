Rubano gasolio dal camion Dipendenti infedeli nei guai

Camionista ruba per mesi gasolio nella ditta di trasporti dove lavora. Gli agenti del commissariato di San Giovanni in Persiceto, l’altro giorno hanno arrestato un dipendente infedele. Si tratta di un romeno, I. A. di 32 anni, che è stato tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso. Mentre un suo complice, S. S., un moldavo di 31 anni, è stato denunciato in stato di libertà.

Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine perché hanno precedenti penali contro il patrimonio e contro la persona. Tutto è nato dalla segnalazione della responsabile di una nota azienda di trasporti e logistica con sede nella zona industriale di Persiceto che opera in campo nazionale nel settore della grande distribuzione e-commerce. In sostanza, la donna aveva notato un consumo eccessivo di carburante da parte di alcuni mezzi in uso ad alcuni dipendenti. Insospettita dell’anomalia si è rivolta al commissariato denunciando quanto stava accadendo in azienda. Sono scattate le indagini e i poliziotti – la zona dove sono parcheggiati i mezzi pesanti è stata posta con discrezione sotto sorveglianza - non hanno tardato a sorprendere un dipendente infedele, in compagnia di un collega, intento a prelevare del carburante da un mezzo a lui in uso per conto della ditta di trasporti. Ma non solo, perché sono state eseguite anche perquisizioni domiciliari e gli agenti hanno rinvenuto attrezzi adatti al prelevamento di carburanti, oggetti come una pompa elettroidraulica.

La responsabile dell’azienda di trasporti ha stimato che nel periodo da gennaio a marzo abbiano preso il volo circa 1.300 litri di gasolio per un valore di 2.500 euro. Vista la situazione, la flagranza di reato, la denuncia fatta dalla responsabile e i precedenti penali, gli agenti hanno fatto scattare le manette intorno ai polsi del romeno mentre il complice è denunciato in stato di libertà. Successivamente il romeno è stato processato per direttissima e l’arresto è stato convalidato.

Pier Luigi Trombetta