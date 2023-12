Rubano il cellulare e chiedono il ’riscatto’ Un uomo di 40 anni ha perso il cellulare in piazza Malpighi. Due donne gli hanno chiesto 200 euro per riaverlo, ma lui ha dovuto accontentarsi di 50. La polizia è stata chiamata, ma le due donne erano già scomparse. Rischiano un'accusa per estorsione.